Tesla’nın insansı robotu Optimus fabrikada işe başladı Tesla tarafından yapılan güncellemede, Optimus’un artık otonom olarak fabrikada çalışmaya başladığı açıklandı.

ensonhaber.com

2021 yılında düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.

"Optimus" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Optimus, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.

Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot güncellendi.

Fabrikada çalışıyor

Şirketin insansı robotu Optimus’un, otonom olarak fabrikada çalışmaya başladığı açıklandı.

Tesla, yayınladığı X gönderisinde “Fabrikada otonom olarak görev yapan iki Optimus robotu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer verdi..

Ayrıca Tesla'ya göre, son iki yılda Optimus'ta üç büyük tasarım revizyonu ve robotun ellerinde dört revizyon gerçekleştirildi.

Ayrıca Optimus, artık şirketin ofis ve laboratuvarlarında günlük olarak otonom bir şekilde dolaşıyor.

Elon Musk, ilk çeyrek raporu sırasında Optimus’ın yıl içinde sınırlı üretime geçebileceğini ve 2025’te satışa çıkabileceğini söylemişti.

İnsanların yerini alacak

Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde yerine getirilmesinde insanların yerini almak olduğunu söylüyor.

Tesla'nın yapay zekalı insansı robotu Optimus'un henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

"Optimus" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini açıklamıştı.