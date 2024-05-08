Tesla’nın insansı robotu Optimus hünerlerini sergiledi Tesla, insansı robotu Optimus'un üretim bandında hünerlerini gösterdiği yeni bir video yayınladı.

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ensonhaber.com

2021 yılında düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.

"Optimus" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Optimus, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.

Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot ile ilgili yeni bir video yayınlandı.

Üretim bandında görüldü

Tesla, Optimus’u üretim bandında batarya hücrelerini bir hazneye yerleştirirken gösterdi.

İnsanların yerini alacak

Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde yerine getirilmesinde insanların yerini almak olduğunu söylüyor.

Tesla'nın yapay zekalı insansı robotu Optimus'un henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

"Optimus" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini açıklamıştı.