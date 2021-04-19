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    Tesla'nın otomatik sürüş sistemi nedeniyle 2 kişi öldü

    ABD'nin Teksas eyaletinde aşır hız nedeniyle virajı alamayarak ağaca çarpan sürücüsüz Tesla otomobil, alevler içinde kalarak iki kişinin ölmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:18
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    Tesla'nın otomatik sürüş sistemi nedeniyle 2 kişi öldü

    Son yılların en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, zaman zaman yaşanan kaza haberleriyle gündeme düşüyor. Ancak yeni yaşanan kaza, korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

    ABD'nin Teksas eyaletinde aşır hız nedeniyle virajı alamayarak ağaca çarpan sürücüsüz Tesla otomobil, alevler içinde kaldı ve araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.

    SÜRÜCÜSÜZ İLERLİYORDU

    Yapılan açıklamalara göre, araçtaki iki kişiden biri arka koltukta, diğer ise ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Yani aracın şoför koltuğunda oturan kimse yoktu ve kontrol tamamen otomatik pilota bırakılmıştı.

    VİRAJI ALAMADI

    Gelen bilgilere göre 2019 model Tesla, hızlı bir şekilde ilerlerken virajı alamadı ve yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevlere teslim olan otomobil küle döndü.

    Tesla'nın otomatik sürüş sistemi nedeniyle 2 kişi öldü - VİDEO

    TESLA

    İTFAİYE SÖNDÜRMEKTE ZORLANDI

    Yerel bir haber kaynağı olan KPRC'ye göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürebilmek için saatlerce uğraşmak zorunda kaldı.

    Patlamaya devam eden batarya modüllerini nasıl söndüreceklerini öğrenmek için Tesla ile iletişime geçen itfaiye ekipleri, ancak saatler sonra aracı söndürebildi.

    TESLA, KULLANICILARI UYARIYOR

    Tesla, şu anda otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle Tesla, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.

    Ancak uzmanlara göre sürücüler, aracın tüm kontrolünü Tesla'nın otomatik pilotuna bırakarak kazalara davetiye çıkarıyor.

    tesla

    tesla

    tesla

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