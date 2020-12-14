The Game Awards'ta, 2020'nin en iyi oyunu belli oldu

The Game Awards'ta, 2020'nin en iyi oyunu belli oldu

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards'ta en iyi oyun ödülü sahibini buldu.

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards 2020 etkinliği kapsamında, oyun dünyasının enleri seçildi. Etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu.

Toplamda 29 dalda ödül verilen The Game Awards 2020 kapsamında, yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us: Part II, bununla da yetinmedi.

Oyun; En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu.

Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan The Last of Us: Part II, bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü.

REKOR KIRMIŞTI

Naughty Dog'un yıllardır dört gözle beklenen yeni macerası The Last of Us Part II, aynı zamanda PS4 tarihinde en iyi çıkış yapan oyun olarak büyük bir başarı elde etmişti.