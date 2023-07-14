Threads, iPhone'lar için ilk kez güncellendi Threads, iOS kullanıcıları için ilk güncellemeyi paylaştı. Güncelleme notlarında, uygulama içi hataların giderildiği aktarıldı.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i piyasaya sürdü.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads'e ilk günncelleme geldi

Threads, iOS kullanıcıları için ilk güncellemeyi paylaştı. Güncelleme notlarında, uygulama içi hataların giderildiği aktarıldı.

Gelen güncellemeyle, kullanıcıların fotoğraf veya video paylaşımı yaparken yaşadıkları çökme problemi giderildi.

Ayrıca iOS 17'nin beta kullanıcıları için Threads, 10 fotoğraf içeren bir paylaşım yapılmasına olanak tanıyor.

Bu güncellemede büyük yenilikler yer almasa da uygulama aksamını bozan hataların düzeltildiği ve Threads'in daha stabil çalıştığı belirtildi.