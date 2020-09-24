TikTok, 2020'nin ilk yarısında 104 milyondan fazla videoyu kaldırdı

TikTok, 2020 yılının ilk yarısında 104 milyondan fazla politika ihlali yapan videoyu platformdan sildi.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Çinli video platformu TikTok, gittikçe popüler hale geliyor.

Ancak platformun kullanıcı sayısını giderek artırması, bazı önemli sorunları da beraberinde getiriyor.

Örneğin TikTok'a artık her zamankinden daha fazla spam ve kötü niyetli içerik yükleniyor.

104 MİLYON TIKTOK VİDEOSU KALDIRILDI

TikTok içerik denetim ekibi, 2020 yılının ilk 6 ayında politika ihlali yapan 104 milyondan fazla videoyu kaldırdıklarını açıkladı. Bu, 2019'un aynı dönemine göre iki kattan daha fazla videonun kaldırıldığı anlamına geliyor.

TikTok'tan kaldırılan 104 milyon videonun 37 milyonunu Hindistan'da yaşayan kullanıcılar oluştururken, 10 milyon kaldırılan video ise ABD'li kullanıcılara ait.

TikTok'tan yapılan açıklamada; kaldırılan videoların, yüklenen toplam video sayısının yüzde 1'inden bile daha az olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şirket, söz konusu videoların yüzde 90,3'ünün hiç görüntülenmeden kaldırıldığını söylüyor.

TIKTOK İÇERİK DENETLEMEDE SINIFTA KALIYOR

TikTok, her ne kadar zararlı videoları platformdan hızlıca kaldırdıklarını söylese de zaman zaman sınıfta kaldıklarını söylemeliyiz. Örneğin bu ayın başlarında, silahla kendini vuran bir adamın videosu TikTok'ta yayılmış ve şirket bunu kaldırmak için oldukça geç kalmıştı.

Yalnızca ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok, artık soruşturmalarda kişisel veri isteyen kolluk kuvvetleri için de çok önemli bir kaynak.

Örneğin ABD devlet kurumları veya polis teşkilatları, 2020 yılının ilk 6 ayında 226 kullanıcının bilgisini TikTok'tan talep etti. Çinli şirket ise bu taleplerin yüzde 85'ini yerine getirdi.