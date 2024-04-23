TikTok, ABD'deki yasağı engellemek için mahkemeye başvuracak ABD, sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl içerisinde satmaya zorlayacak bir yasa tasarısına onay vermişti. TikTok, mahkeme yoluyla haklarını savunacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını uzun bir süredir dile getiriyor.

ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl içerisinde satmaya zorlayacak bir yasa tasarısına onay vermişti.

TikTok mahkemeye gidiyor

TikTok'un ise çalışanlarına uygulamanın ABD'de yasaklanmasına yönelik devam eden girişimlerle mücadele edeceğini söylediği bildiriliyor.

TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Ayrıca Beckerman, çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtti.

Tasarının bu hafta senatodan geçtikten sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Meclis, 13 Mart'ta yaptığı oylamada ByteDance'a TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için yaklaşık altı ay süre vermişti.

20 Nisan Cumartesi günü kabul edilen yasa ise dokuz aylık bir süre tanıyor. Verilen süre içinde satış işlemi gerçekleşmezse, TikTok ABD'de resmen yasaklanmış olacak.