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    TikTok, ABD'yi susturmak için İngiltere'ye taşınabilir

    TikTok'un ana şirketi ByteDance'ın genel merkezini Londra'ya taşıyabileceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 14:10
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    TikTok, ABD'yi susturmak için İngiltere'ye taşınabilir

    Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video uygulaması TikTok, geçtiğimiz yıldan itibaren kullanıcı sayısını oldukça artırarak, dünya genelinde popüler hale geldi.

    Aylık 1 milyar kullanıcı sayısına adım adım yaklaşan TikTok, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu ve veri paylaştığı iddiasıyla bir süredir ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

    Şirket, defalarca hükümet ile bağlantılı olmadığını ve verileri paylaşmadığını açıklasa da ABD'nin artan baskıları nedeniyle bazı çözüm yolları aramaya başladı.

    tiktok

    ÇİN DIŞINA ÇIKIP LONDRA'YA TAŞINABİLİR

    Yeni ortaya atılan iddialara göre TikTok, genel merkezini Çin dışına çıkarmayı planlanlıyor ve yeni merkez olarak Londra'yı düşünüyor. Ancak ayınlanan rapora göre TikTok'un seçenekleri arasında birkaç bölge daha bulunuyor.

    ByteDance, ABD'li yetkilileri yatıştırmak ve şirket hisselerini satmak zorunda kalmamak için TikTok'u, Çin'deki ticari faaliyetlerinden ayırmaya başlayacak.

    Yeni gelen bilgilere göre bütün bunların hepsi, TikTok'u Çin dışına taşıma planlarının bir parçası. Ancak şirketin tam olarak nereye taşınacağı hakkında kesin bir bilgi yok.

    Instagram: @eshteknoloji

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