TikTok gözünü YouTube'a dikti: Video süreleri 30 dakikaya çıkıyor TikTok, YouTube ile rekabet edebilmek için halihazırda 10 dakika olan maksimum video süresini 30 dakikaya çıkarmayı planlıyor.

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YouTube ve Instagram gibi platformlar, TikTok'un kısa video özelliğini kopyalayarak günümüzde oldukça fazla kullanıcı çekmeyi başardı.

Ancak TikTok, artık kısa videolar yerine daha uzun videolara yer vermek için bazı çalışmalar yapıyor.

2022 yılında, bir güncellemeyle video süreleri 10 dakikaya kadar uzatıldı. Bu, içerik oluşturuculara ve kullanıcılara daha uzun videolar sunma imkanı sağlayarak, platformun kullanım alanını genişletti.

Daha sonra TikTok, Mart 2023'te yapılan bir başka güncellemeyle ücretli erişim gerektiren 20 dakikalık videoların yayınlanmasına olanak tanıdı.

TikTok'ta video süreleri 30 dakikaya çıkıyor

Gelen bilgilere göre TikTok, platformda 30 dakikalık videoları test ediyor. Bu sayede şirket, doğrudan YouTube'a rakip olmak istiyor.

Yeni özellik, şu anda test aşamasında olduğundan kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında kesin bir bilgi yok.

TikTok'un bu değişikliği, YouTube ile rekabetinde önemli bir adım olarak görülüyor. YouTube, uzun yıllardır video paylaşım platformu pazarında lider konumda.

Ancak, değişikliğin TikTok'un kısa video formatının cazibesini azaltıp azaltmayacağı da merak konusu.

Yatay ekran modu da geliyor

Herkes TikTok'ta daha uzun videolar istemiyor, özellikle de çoğu insan hızlı, kısa videolar için platformu kullanıyor.

Öte yandan şirket, daha uzun videoların kolayca izlenebilmesi için şimdiden bazı bölgelerde yatay tam ekran modunu test etmeye başladı.

TikTok, Çin'de test etmişti

TikTok, Çin'de Douyin ismiyle hizmet veriyor. Platform, 2022 yılında Çin'de yükleme sınırını klip başına 30 dakikaya çıkarmıştı.

Muhtemelen Douyin'in bu hamlesi kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Bu yüzden TikTok, Çin'de uyguladığı sistemin aynısını dünya genelindeki kullanıcılara sunmak istiyor.

Kullanıcılar daha çok para kazanabilir

Uzun videoların kısa videolardan daha fazla para kazandırdığı bir gerçek. TikTok'taki video sürelerinin 30 dakikaya çıkması, özellikle içerik üreticileri sevindirebilir.

Çünkü uzun videolar, video öncesi ve videonun ortasında gösterilen reklamlara dayalı olarak daha geniş para kazanma potansiyeline sahip olacak.

TikTok'un gelecek planları ile ilgili daha fazla bilgi geldikçe, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.