TikTok, Instagram'a rakip olacak: TikTok Notes uygulaması yayınlandı TikTok, Instagram'a rakip olacak TikTok Notes'u ABD ve Kanada'da kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'un karşısına çıkmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikti.

TikTok, Instagram'a rakip olacak TikTok Notes uygulamasını ABD ve Kanada'da yayınlayarak test etmeye başladı.

TikTok Notes neler sunacak

TikTok'a göre Notes uygulaması tamamen fotoğraf ve metin odaklı olacak.

Ana ekranın üst kısımda keşfetmenizi sağlayacak “Sizin İçin” akışı ve takip ettiklerinizi gösterecek akışlar yer alacak.

Bunun dışında kaydırmalı gönderiler paylaşılabilecek ve yine tüm gönderilere yorum, beğenme ve kaydetme gibi etkileşimler yapılabilecek.

Kullanıcılar, TikTok Notes uygulamasına mevcut TikTok hesaplarıyla giriş yapabilecek.

Alt kısımda ana ekran, arama, fotoğraf paylaşma, bildirimler ve profil olmak üzere 5 sekme karşımıza çıkacak.

Uygulama, şu anda Kanada ve ABD’de App Store ve Play Store üzerinden indirilebiliyor.