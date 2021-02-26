TikTok, izinsiz veri topladığı için kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek

TikTok, izinsiz veri topladığı için kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'de izinsiz "biyometrik veri" toplamakla suçlanan TikTok, kullanıcılarına 92 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi.

Son zamanlarda ABD eski başkanı Donald Trump ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla mücadele eden TikTok, bazı kesimlerden tepki almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, kullanıcıların haklarını kapsamlı bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayet edilen TikTok, şimdi de ABD'den aldığı ceza ile gündemde.

KULLANICILARINA 92 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

TikTok'un sahibi ByteDance'ın, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği, kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Federal davada, Tiktok'un yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depoladığı bilgisi yer aldı.

TikTok yaptığı açıklamada, davada varılan anlaşma kapsamında ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor.

Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada, 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.