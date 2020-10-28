TikTok, önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin mühendis işe alacak

TikTok, önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin mühendis işe alacak

Çinli video uygulaması TikTok, Reuters'a verdiği demeçte, önümüzdeki üç yıl içinde dünya genelinde 3 bin mühendis işe alacağını açıkladı.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

Ancak ByteDance'ın, şirketin çoğunluk hissesini bırakmayacağını açıklamasının ardından resmi bir anlaşma henüz gerçekleşmedi.

3 BİN MÜHENDİS İŞE ALACAK

TikTok, ABD'nin artan baskılarına rağmen daha da büyüyeceğinin sinyallerini verdi. Şirket Reuters'a verdiği demeçte, önümüzdeki üç yıl içinde çoğunluğu Avrupa, Kanada ve Singapur'da olmak üzere yaklaşık 3 bin mühendis işe almayı planladığını açıkladı.

Açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, TikTok'un küresel mühendislik ekibini genişletmeye devam edeceğini ve ABD'nin, şirketin mühendislik merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Şu anda Çin dışında TikTok için çalışan yaklaşık 1000 mühendis var ve bunların yaklaşık yarısı Kaliforniya'da bulunuyor.





4 KASIM'DA KARAR AÇIKLANABİLİR

Öte yandan ABD'deki mahkeme, 4 Kasım'da ABD hükümetinin TikTok'un ABD uygulama mağazalarından yasaklanması talebini değerlendirecek. Eğer mahkemeden bir yasak gelirse, TikTok ABD'de kan kaybına uğrayabilir.

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