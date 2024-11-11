TikTok, Spotify ve Apple Music ile entegre oluyor

Haber Merkezi

Popüler video paylaşım platformu TikTok, müzik entegrasyonlarını geliştirerek kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor.

Spotify ve Apple Music entegrasyonları sayesinde artık favori şarkılarınızı doğrudan TikTok'ta paylaşabilirsiniz.

Yeni özellikle birlikte, Apple Music ve Spotify kullanıcıları dinledikleri şarkıları, albümleri ve hatta çalma listelerini TikTok akışlarına ekleyebilecek.

"TikTok'ta Paylaş" özelliği sayesinde müzik içeriklerini Sizin İçin sayfasında, hikayelerde veya doğrudan mesajlarda paylaşmak mümkün olacak.

TİKTOK MUSIC KAPATILIYOR

TikTok, şarkı keşfetmek ve paylaşmak için popüler bir platform haline geldi. Ancak şirket yakın zamanda TikTok Music platformunun bu ayın sonlarında kapatılacağını duyurdu.

Hizmet ay sonuna kadar kapatılacak ve içindeki tüm kullanıcı verileri silinecek. TikTok Music, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç başlatılmamış olsa da diğer bazı bölgelerde mevcuttu.

TİKTOK, ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

TikTok son zamanlarda zorlu bir dönemden geçiyor. ABD'deki farklı eyaletlerden gelen davalar ve Kanada hükümetinin aldığı yasaklama kararı, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

TikTok, genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle eleştiriliyor ve güvenlik riskleri nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanıyor.