TikTok toplu yorum silme yöntemi 2021

TikTok'ta istemediğiniz yorumlarla tek tek uğraşmak yerine toplu olarak silmenin en pratik yolunu anlattık...

TikTok kullanıyorsanız muhtemelen en az bir kere bile olsa yanlışlıkla yorum yapmışsınızdır. Ama bunun için endişelenmenize gerek yok çünkü TikTok’ta yaptığınız yorumları kalıcı olarak silebiliyorsunuz.

Ancak bir başka kullanıcının yorumunu silmeniz mümkün değil.

Peki TikTok toplu yorum silme nasıl yapılır? İşte TikTok yorumlarını silmenin en pratik yolu...

TİKTOK YORUMU NASIL SİLİNİR?

TikTok’da gönderdiğiniz ya da görüntünüze gönderilen bir yorumu silmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

1. Yorumları almak için, görüntü üzerinde sağdaki "…" simgesine dokunun.

2. Silmek istediğiniz yoruma basılı tutun.

3.Sil seçeneğine dokunun.

TİKTOK TOPLU YORUM SİLME

TikTok videonuzda yorumları toplu olarak silmek için izlemeniz gereken adımlar:

1. Yorumları almak için, görüntü üzerinde sağdaki "…" simgesine dokunun.

2. Bir yoruma basılı tutun ya da üst sol köşedeki kaleme dokunun.

3. "Birden fazla yorumu yönet" seçeneğine dokunun.

4. Silmek istediğiniz yorumların yan tarafına dokunun. En fazla 100 yorum seçebilirsiniz.

5. Sil seçeneğine dokunun, daha sonra onaylamak için yeniden Sil seçeneğine dokunun.