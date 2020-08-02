TikTok, Trump'a cevap verdi: Uzun süre burada kalacağız

Twitter üzerinden açıklama yapan TikTok CEO'su, hiçbir yere gitmeyeceklerini ve uzun süre ABD'de kalacaklarını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini ve uygulamayı ABD'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurgulamıştı.

TIKTOK'TAN TRUMP'A CEVAP

Dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artıran, ancak verileri Çin ile paylaştığı için sürekli ABD tarafından baskı altında kalan TikTok, Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi.

TikTok CEO’su Vanessa Pappas, "Her gün TikTok kullanan milyonlarca Amerikalıya teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayısız desteğinizi biliyoruz ve hiçbir yere gitme niyetimiz yok. Daha uzun süre boyunca buralardayız." dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, ABD'deki verilerin güvenle depolandığını ve kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini koruduklarını açıklamıştı.