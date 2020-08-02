Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    TikTok, Trump'a cevap verdi: Uzun süre burada kalacağız

    Twitter üzerinden açıklama yapan TikTok CEO'su, hiçbir yere gitmeyeceklerini ve uzun süre ABD'de kalacaklarını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 11:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok, Trump'a cevap verdi: Uzun süre burada kalacağız

    Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini ve uygulamayı ABD'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

    Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurgulamıştı.

    TIKTOK'TAN TRUMP'A CEVAP

    Dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artıran, ancak verileri Çin ile paylaştığı için sürekli ABD tarafından baskı altında kalan TikTok, Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi.

    TikTok CEO’su Vanessa Pappas, "Her gün TikTok kullanan milyonlarca Amerikalıya teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayısız desteğinizi biliyoruz ve hiçbir yere gitme niyetimiz yok. Daha uzun süre boyunca buralardayız." dedi.

    tiktok

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, ABD'deki verilerin güvenle depolandığını ve kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini koruduklarını açıklamıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir