TikTok, yapay zekayla üretilmiş içerikleri etiketleyecek TikTok, dezenformasyonla mücadele kapsamında uygulamaya yüklenen yapay zekayla üretilmiş fotoğraf ve görüntüleri etiketleyen ilk video paylaşım platformu olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında sık sık yapay zeka ile üretilen içerikler paylaşılıyor. Ancak bu durum, kullanıcıların gerçek ya da sahte ayrımı yapmalarını zorlaştırıyor.

TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada, dijital içeriğin yapay zekayla üretildiğinin farkında olmayan kullanıcıların yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla, platforma yüklenen içeriğin etiketleneceği bildirildi.

Açıklamada, platforma yüklenen fotoğraf ve video içeriğine meta veri iliştirilerek yapay zekayla üretildiği saptanan içeriklerin etiketleneceği ve gelecekte ses dosyalarının da bu amaçla taranacağı kaydedildi.

Dev şirketlerin teknolojisi kullanılacak

Böylelikle TikTok'un yapay zeka içeriğini etiketleyen ilk video paylaşım platformu olduğu vurgulanan açıklamada, Adobe, Arm, Intel, Microsoft ve Truepic firmalarının iş birliğiyle oluşturulan İçerik Kanıtlama ve Orijinallik Koalisyonu'nun (C2PA) "içerik kimlik bilgileri" teknolojisini kullanacağı belirtildi.

TikTok uygulama kullanım koşulları, bir yılı aşkın süredir kullanıcılarının platforma yüklediği gerçekçi yapay zeka içeriklerinin etiketlenmesini gerektiriyordu.