TikTok yasaklanıyor mu: ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir yasa tasarısını kabul etmişti. ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını uzun bir süredir dile getiriyor.

Tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarı yasalaşırsa, TikTok resmen köşeye sıkışacak.

Böyle bir durumda, geliştirici şirket ByteDance, TikTok'un ABD'de kullanılmasını sağlayabilmek için ülkedeki haklarını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak.

Joe Biden'dan TikTok açıklaması

İlk aşaması tamamlanan yasa tasarısı, bu hafta Temsilciler Meclisi'nde genel oylamaya açılacak.

Tasarının buradan geçmesi halinde, Senato kararını verecek ve en sonunda Joe Biden'ın masasına gidecek.

ABD Başkanı Biden, tasarının masasına gelmesi halinde imzalayacağını açıkladı ve TikTok yasağını destekledi.

Yasa tasarısı onaylanırsa, ByteDance’in 165 gün içerisinde TikTok’u bir ABD firmasına satma şansı olacak. Eğer firma bu durumu kabul ederse, TikTok ülkede varlığına devam edecek.

Bu süre zarfında satış gerçekleşmezse, ABD'deki kullanıcılar TikTok uygulamasını Android ve iOS mağazalarından indiremeyecek.

Donald Trump yasağa karşı

Seçimlerde Biden'ın karşısına çıkacak eski başkan Donald Trump ise TikTok'u yasaklamayı amaçlayan tasarıya karşı olduğunu söyledi.

Trump, TikTok’un ülkeden çekilmesi halinde Facebook ve Meta’nın büyüyeceğini ve Mark Zuckerberg’e güvenmediğini belirtti.

Öte yandan Trump, başkan olduğu yıllarda TikTok'u yasaklamak için birçok girişimde bulunmuştu.