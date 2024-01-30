TikTok, YouTube'u bitirmeye kararlı: Şimdi de yatay videolar geliyor TikTok, kullanıcıları yatay ve uzun video çekmeye teşvik ediyor. Bu şekilde çekilen videoların daha fazla gösterim alacağını söyleyen platform, her geçen gün YouTube'a daha fazla benziyor.

ensonhaber.com

Dikey video platformu TikTok, kullanıcıların telefonlarını çevirip yatay videolar çekmeye başlamalarını istiyor.

Bazı kullanıcılara bildirim gönderen uygulama, içerik oluşturucuları bir dakikadan uzun yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor.

Yatay videolar daha fazla önerilecek

TikTok, içerik üreticiler için "Video View Booster" olarak isimlendirilen bir özelliği de devreye aldı.

Bu özellik, yatay pozisyonda en az 1 dakikalık videoları daha fazla öneriyor ve bu sayede izlenme sayıları artıyor.

Üç aydan uzun süredir platforma kayıtlı olan içerik oluşturucular, reklam yapmadıkları veya siyasetle bağlantısı olmadığı sürece videolarının izlenme sayısını bu şekilde artırabilecek.

Videolar 30 dakikaya çıkıyor

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, TikTok'un video süresini 30 dakikaya çıkaracağından bahsetmiştik.

Tüm bu özellikler sayesinde şirket, doğrudan YouTube'a rakip olmak istiyor. Yeni özellikler, şu anda test aşamasında olduğundan kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında kesin bir bilgi yok.

TikTok'un bu değişikliği, YouTube ile rekabetinde önemli bir adım olarak görülüyor. YouTube, uzun yıllardır video paylaşım platformu pazarında lider konumda.

Ancak, değişikliğin TikTok'un kısa video formatının cazibesini azaltıp azaltmayacağı da merak konusu.

Kullanıcılar daha çok para kazanabilir

Gerçek şu ki, uzun videolar kısa videolardan daha fazla gelir sağlıyor. TikTok'taki video sürelerinin 30 dakikaya çıkması ve yatay videoların gelmesi, özellikle içerik üreticileri için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Çünkü uzun videolar, özellikle video öncesi ve videonun ortasında gösterilen reklamlara dayalı olarak daha geniş bir gelir potansiyeline sahip olacak.