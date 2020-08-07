TikTok'tan İrlanda'ya 420 milyon euroluk veri merkezi

TikTok, İrlanda’da 420 milyon euroluk yatırımla gelecek iki sene içerisinde yeni bir veri merkezinin kurulacağını açıkladı.

Verileri Çin ile paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunan Çin merkezli video uygulaması TikTok, ABD'deki operasyonlarını Microsoft'o satmak için görüşmeler yapıyor.

Öte yandan yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çinli şirket, İrlanda’da 420 milyon euroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını açıkladı.

AB KULLANICILARININ VERİLERİ DEPOLANACAK

TikTok'tan yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi kurularak Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi.

Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor ve Singapur’daki merkezinde bir kopyasını saklıyor.



Öte yandan Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameyi imzaladı.

Eğer TikTok; ABD'deki haklarını Microsoft'a satmazsa, söz konusu kararname 45 gün sonra devreye girecek ve Çinli uygulama ABD'de yasaklanacak.