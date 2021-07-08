TikTok’tan iş arayan gençlere özel program

TikTok, TikTok Özgeçmişleri (TikTok Resumes) ismini verdiği pilot programını başlattı. Söz konusu program, gençlere öz geçmişleriyle iş başvurusu yapma imkanı sunuyor.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla ön plana çıkan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, son zamanlarda genç kullanıcı sayısını oldukça artırmış durumda.

Kullanıcı tabanının yarısından fazlası 24 yaşından küçük olan TikTok, Z kuşağının iş başvurusu yapabileceği yeni özelliği TikTok Öz Geçmişler'i (TikTok Resumes) duyurdu.

TikTok kullanıcıları, söz konusu özelliği; kariyer tavsiyelerini paylaşmak, iş fırsatlarından haberdar olmak, mülakat kurallarını konuşmak, öz geçmiş oluşturmak ve iş başvuruları yapmak için kullanabilecek.

ŞİMDİDEN BİRÇOK ŞİRKET KATILDI

Şu an için TikTok’un TikTok Resumes uygulamasına katılan işverenler arasında Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shakers gibi şirketler yer alıyor.

Program yalnızca video öz geçmişlerini kabul ediyor ve başvurular 31 Temmuz’a kadar açık olacak.

Şu an için yalnızca ABD'de kullanıma sunulan özelliğin, yakında diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.