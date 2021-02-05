TikTok'tan İtalya için yaş kısıtlaması

İtalyan yetkililerin talimatına uyma kararı alan TikTok, 13 yaşının üzerinde olduğunu kanıtlayabilenlerin uygulamayı kullanmasına izin verileceğini bildirdi.

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde yaşayan 10 yaşında kız çocuğu, boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunmuştu.

Olayın, çocuğun TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu da ülkede infiale yol açan iddianın ardından TikTok'a yeni bir talimat vermişti.

GPDP, TikTok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıklamıştı.

13 YAŞ ALTINA ENGEL

TikTok İtalyan yetkililerin çağrısına uyarak 13 yaş altı kullanıcıların hesaplarını bloke etmeyi kabul etti.

TikTok'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İtalya'daki bütün kullanıcılarından yeniden yaş doğrulama isteyecekleri ve 13 yaşının üzerinde olduğunu kanıtlayabilenlerin uygulamayı kullanmasına izin verileceği belirtildi.

TİKTOK: ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK

TikTok ayrıca uygulama içinde kullanıcı yaşının 13'ten düşük olduğundan şüphelenilen hesapların işaretlenebilmesini sağlayacak yeni bir düğme ekleyeceklerini duyurdu.

TikTok'un Avrupa çocuk güvenliği biriminin başındaki Alexandra Evans önceliklerinin uygulamayı kullananların güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti ve İtalyan yetkiliilerle bir anlaşmaya vardıklarını, bugünden itibaren İtalyan toplumuna destek olmak için ek adımlar atmaya başladıklarını belirtti.