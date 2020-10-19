TikTok'tan söz alan Pakistan, uygulama yasağını kaldıracağını açıkladı

Pakistan, sosyal medya uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içerik nedeniyle engelleme kararı almıştı. Ancak TikTok'tan söz alan ülke, yasağı kaldırmaya karar verdi.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, başka ülkelerin de gündeminde.

Pakistan, sosyal medya Uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içeriği filtrelemediği için geçtiğimiz günlerde yasaklamıştı.

YASAK KALKIYOR

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu bugün yaptığı açıklamada, TikTok'un "müstehcenlik ve ahlaksızlık" yaymak için paylaşımlar yapan tüm hesapları engelleme sözü verdiğini ve bu nedenle TikTok yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Analiz firması SensorTower'a göre TikTok, WhatsApp ve Facebook'un ardından son 12 ayda Pakistan'da en çok indirilen üçüncü uygulama oldu.





DÜNYA TIKTOK'A KARŞI

Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, güvenlik ve gizlilik kaygıları nedeniyle dünya çapında yoğun eleştiriler alıyor. Hindistan'da zaten yasaklanan uygulama, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede inceleme altında bulunuyor.