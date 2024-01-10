TikTok'tan yeni rekor: Uygulama içi harcamalar 10 milyar doları aştı Video paylaşım platformu TikTok, 2023 yılında tüketicilerin harcamalarında 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu.

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Son yılların en popüler uygulamalarından biri olan TikTok, 2023 yılında tüketicilerin harcamalarında 10 milyar doları aşan ilk uygulama olmayı başardı.

TikTok, 2023 yılında tüketici uygulama içi satın alımlarda yüzde 11'lik bir artış sağladı.

TikTok'un içerik oluşturuculara ve canlı yayıncılara hediye göndermek için kullanılan uygulama içi kredi satın alımları, şirketin gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Türkiye'den yapılan harcamalar yüzde 25 arttı

Analiz şirketi data.ai'ye göre Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Türkiye, tüketici uygulama harcamalarında yüzde 25 artış kaydetti.

Sosyal uygulamalar ve içerik oluşturucular, reklamcılığın ötesinde yeni para kazanma yollarına öncülük etti.

2024'te yeni bir rekor gelebilir

TikTok, içerik oluşturuculara bahşiş verme mekanizması ile bunun temelini attı.

Rekabet arttıkça, 2024 yılında sosyal uygulamalarda uygulama içi satın alımlar yoluyla doğrudan tüketici geliri elde etme oranı yüzde 150 artarak 1,3 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan, tüketicilerin akıllı telefonlara harcadıkları zaman 2023 yılında da artış gösterdi.

Endonezya kişi başına günde 6 saatten fazla süreyle en yüksek sırada yer aldı. İlk 10 pazar arasında ortalama günlük uygulama kullanımı 5 saate ulaştı.

Bununla birlikte, 2023 yılında uygulamalara yapılan harcamalar da yüzde 3 arttı.