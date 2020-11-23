TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı belli oldu

TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı belli oldu

En hızlı büyüyen platformlardan biri haline gelen TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk ismi açıklandı.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla sık sık gündeme gelen TikTok, platforma içerik yükleyenler için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

TikTok'ta fenomen haline gelen içerik üreticileri, genç yaşlarına rağmen milyon dolarlar kazanıyor.

Kısa süre içerisinde kullanıcı sayısını oldukça artıran TikTok'ta, ilk 100 milyon takipçiye ulaşan isim belli oldu.

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Kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak, son aylarda milyonlarca dolar gelir elde eden Charli D'Amelio, TikTok'ta 100 milyon aboneye ulaşan ilk isim oldu.

D'Amelio'nun ilk TikTok videosunu Mayıs 2019'da paylaştığı görülüyor.

Charli D'Amelio, 100 milyon takipçiye ulaşarak rakiplerine de ciddi şekilde fark atmış durumda. Şu anda platformun en çok takipçiye sahip Addison Rae'nin 69,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Herhangi bir platformda 100 milyon takipçiye ulaşmak çok da kolay olmuyor. Örneğin YouTube'un en popüler ismi PewDiePie, 9 yıl aradan sonra 100 milyon aboneye ulaşmıştı.

Katy Perry ise yaklaşık 8 yılın ardından Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşmayı başarmıştı.

2016 yılında Instagram’ın ilk 100 milyon takipçili kullanıcısı olan Selena Gomez ise, bu rekoru 5 yıl içinde kırmıştı.

Instagram: @eshteknoloji

