TikTok'un Android TV uygulaması yayınlandı

TikTok uygulamasının Android TV'ler ile uyumlu sürümü, Google Play'de kullanıma sunuldu.

Son dönemlerde ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, artık Android TV'lerde de kullanılabilecek.

TikTok geliştiricileri, uygulamanın Android TV'ler için özel olarak hazırlanmış sürümünü Google Play'de yayınladı.

Samsung'un akıllı televizyonlarına gelen TikTok uygulamasına benzer bir şekilde karşımıza çıkan Android TV uygulaması, kullanıcıların videolara ve kategorilere rahat bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

SORUNLARLA BİRLİKTE GELDİ

Şu anda yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulan TikTok Android TV uygulaması, beraberinde bazı sorunları da getirdi. Kullanıcılar, hem yükleme sırasında hem de hesaplara giriş sırasında sorun yaşadıklarını rapor ediyor.





Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TikTok Android TV uygulaması yalnızca belirli ülkelerde indirilebiliyor ve bu ülkeler arasında şimdilik Türkiye yok. Ancak şirket, ilerleyen zamanlarda uygulamanın hizmet verdiği ülkeleri genişletecek.

Ayrıca uygulamada meydana gelen hataların da kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.