TikTok'un kurucusu Zhang Yiming, Çin'in en zengin insanı oldu

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Yayınlanan "Çin Zenginler Listesi 2024"e göre, TikTok'un sahibi ByteDance'in 41 yaşındaki kurucusu Zhang Yiming, 49.3 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin insanı oldu.

Zhang, bu listede ilk kez zirveye yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

ZHANG YIMING'İN BAŞARISI

Zhang Yiming, 2012 yılında ByteDance şirketini kurdu ve kısa sürede TikTok ve Douyin gibi popüler uygulamalar geliştirerek büyük bir başarı yakaladı.

TikTok'un ABD'de yaşadığı yasal sorunlara rağmen, ByteDance'in küresel geliri geçen yıl yüzde 30 artarak 110 milyar dolara ulaştı.

XIAOMI CEO'SU DA LİSTEDE

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun. 55 yaşındaki Jun, servetini 5 milyar dolar artırarak 8.3 milyar dolara çıkardı.

Bu artışta Xiaomi telefon satışlarının yanı sıra şirketin elektrikli otomobil pazarına girmesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

ÇİN EKONOMİSİNDE ZORLUKLAR

Raporda, Çin ekonomisindeki zorluklara da dikkat çekiliyor. Ekonomik baskılar ve borsadaki düşüşler nedeniyle, Çinli zenginlerin servetinde genel bir düşüş yaşandı.

30 Ağustos itibarıyla, Çin anakarası, Hong Kong, Tayvan ve Makao'dan 1.094 kişi en az 5 milyar yuan (yaklaşık 700 milyon dolar) kişisel servete sahipti. Bu sayı, geçen yılki 1.241 sayısına göre yüzde 12'lik bir düşüşe işaret ediyor.