Tim Cook, 33 milyon dolarlık Apple hissesini sattı Apple CEO’su Tim Cook'un, sahip olduğu hisselerin 33 milyon dolar değerindeki bir bölümünü sattığı açıklandı.

ensonhaber.com

Apple CEO'su Tim Cook, şirketinin yaklaşık 33 milyon dolar değerindeki hisselerini sattı ve vergi sonrası bunun 16 milyon doları eline geçti.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir başvuruda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Cook, 196 bin 410 hisse sattı ve bunu birden fazla parça halinde yaptı.

Hisse başına alınan fiyatlara göre Cook, vergi öncesi 33,04 milyon ila 33,23 milyon dolar arasında bir kazanç elde etti.

Rapora göre, Tim Cook’un belirli şartlar yerine getirildiğinde otomatik olarak satışa çıkan hisseleri var. Ancak bu şartların ne olduğunu bilinmiyor.

Tim Cook'un 2023 kazancı

Geçtiğimiz yıl Tim Cook, başarılı performansı sebebiyle 63.2 milyon dolar ikramiye kazanmıştı.

3 milyon doları maaş olan bu ikramiyenin 47 milyon dolarını hisse bonusu, 10.7 milyon dolarını ise performans odaklı bonus oluşturuyordu.

Bu durum sonucunda önemli miktarda Apple hissesi elde eden Cook, bu hisselerin bir kısmını elden çıkarmış oldu. Buna rağmen, Cook’un yaklaşık 3.3 milyon hisseye daha sahip olduğu belirtiliyor.