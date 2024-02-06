Tim Cook açıkladı: Yapay zeka iPhone'lara ne zaman gelecek Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka özelliklerinin iPhone'lara ne zaman geleceği hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

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Son zamanlarda birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.

Apple, üretken yapay zeka konusunda trendin gerisinde kaldı. Örneğin Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, ChatGPT'yi kendi hizmetlerine çoktan ekledi.

Tim Cook'tan yapay zeka açıklaması

Apple CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum rapor toplantısı sırasında, iOS 18 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Cook, doğrudan iOS 18 demese de Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojilerinin bu işletim sistemiyle kullanıma sunulacağının sinyallerini verdi.

Apple'ın yapay zeka alanında devam eden çalışmalarının ayrıntılarını bu yılın sonunda paylaşacaklarını söyleyecek Cook, bu alana yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak.

Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.

Apple, iOS 18 güncellemesinin beta sürümünü bu yılın temmuz ayında yayınlayacak ve genel sürüm Eylül 2024'te kullanıma sunulacak.

Apple, henüz yeni iOS 18 sistemine nelerin dahil edileceğini resmi olarak onaylamadı. Ancak analistler, yaklaşmakta olan güncellemenin iddialı olacağını söylüyor.