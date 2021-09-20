Tim Cook, çalışanların endişelerini gideremiyor

Tim Cook, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen bir şirket toplantısında artan çalışan endişelerini gidermeye çalışsa da başarılı olamadı.

Son zamanlarda Apple cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda birçok çalışan, şirkette ayrımcılık yapıldığını ve çeşitli taciz olaylarının yaşandığını açıklamıştı.

Apple çalışanları; Tim Cook'u ve diğer üst düzey yönetimi, şirketteki ırkçılık, ayrımcılık ve taciz şikayetlerini yeniden incelemeye çağıran bir açık mektup yayınlamıştı.

TIM COOK'A TEPKİ

Tim Cook, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen bir şirket toplantısında artan çalışan endişelerini gidermeye çalıştı. Toplantıda Cook, aktivist çalışanların yalnızca iki sorusunu yanıtladığı için tepki çekti.

Cook, maaş eşitliğiyle ilgili soruyu aldıktan sonra, Apple’ın İK başkanı Deirdre O’Brien, şirketin düzenli olarak tazminat uygulamalarındaki boşlukları kapatmaya çalıştığını söyledi.

Aktivist çalışanlardan Janneke Parrish, Apple’ın maaş farklarını kapatmak ve terfi almada kadınlar ve beyaz olmayan insanlar için eşitlik sağlamada hangi adımları attığını sordu, ancak yanıt alamadı.

Apple, toplantının ardından The Times'a yaptığı açıklamada, "Pozitif ve kapsayıcı bir iş yeri yaratmaya ve sürdürmeye her zaman derinden bağlıyız ve kararlıyız. Bütün endişeleri ciddiye alıyoruz ve bir endişe ortaya çıktığında kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygı duymadan belirli çalışan konularını tartışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Ağustos ayında, Apple’da kıdemli mühendislik programı yöneticisi olan Ashley Gjøvik, gördüğü cinsiyetçilik, zorbalık ve taciz iddialarından şikayetçi olunca şirket tarafından işten atılmıştı.

Ayrıca Apple, çalışanların kişisel iCloud hesaplarını iş cihazlarıyla senkronize etmesini istiyor. Bu nedenle çalışanlar, kişisel verileri için yasal koruma talep ediyor.