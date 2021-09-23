Tim Cook, şirket içi casuslara seslendi: Sizi bulacağım

Apple CEO'su Tim Cook, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketten bilgi sızdıranların peşine düştüklerini açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Apple, bir süredir şirketten bilgi sızdıran casus çalışanlarla uğraşıyor. Şirket içinde gerçekleşen toplantılardan ve henüz tanıtılmayan yeni ürünlerden dışarıya bilgi sızması, Apple'ı harekete geçirdi.

Bunun yanında Apple, geçtiğimiz aylarda, Çinli çalışanlar tarafından fabrikalardan gizlice kaçırılan çalıntı iPhone prototiplerine karşı savaş açmıştı.

TIM COOK ÇOK SİNİRLENDİ

Geçen hafta gerçekleşen ve şirketin aşılanmamış çalışanlarla ilgili kararlarını açıkladığı toplantının hemen medyaya yansıması, bardağı taşıran son damla oldu.

Bu durum karşısında oldukça sinirlenen CEO Tim Cook, çalışanlarına sert bir uyarı mesajı gönderdi.

"SİZİ BULACAĞIM"

Apple’ın çalışanlarına gönderdiği bir e-postada konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Tim Cook, son sızdırma olayından sonra hüsrana uğradığını belirterek, "İçeriğin yalnızca Apple’da kalacağına güvenebilmemiz gerek. Bilgileri sızdıranları tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz.

İster ürün IP’si, isterse gizli bir toplantının ayrıntıları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermeyiz. Bilgilerimizi sızdıranların az sayıda insandan oluşturduğunu biliyoruz. Siz buraya ait değilsiniz ve sizi bulacağım." ifadelerini kullandı.