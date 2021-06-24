Tinder, video yükleme özelliğine kavuşuyor

Arkadaşlık uygulaması Tinder'a eklenecek yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık profillerine video ekleyebilecek. İşte Tinder'a gelecek yenilikler...

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, çok yakında yeni özelliklerine kavuşacak.

Tinder'ın CEO'su Jim Lanzone, uygulamada kullanıcıların profillerine bundan böyle video da yükleyebileceklerini açıkladı.

Lanzone, "İnsanlar, eşleşmek ve buluşmak istediklerine karar vermeden önce sanal olarak birini tanımaya daha fazla zaman ayırmak istiyor." ifadelerini kullandı.

EŞLEŞMEDEN KONUŞMA MÜMKÜN OLACAK

Öte yandan, video özelliğiyle birlikte 'Hot Takes' adında yeni bir özellik daha geliştiriliyor.

Kullanıcıların eşlemeden konuşmalarını sağlayan bu özellik, kısa süreli oyunlar oynanmasına da imkan tanıyor. Tinder, bu özelliğin sosyalleşmek için kullanılabileceğini ifade ediyor.

Tinder geliştiricilerinin bahsettiği son yeni özellik ise "Keşfet" sayfası oldu. Kullanıcılar bu sayfada, kendi profilleriyle ilgili hesapları görebilecek ve bu hesaplarla doğrudan eşleşebilecek.

Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sayesinde geçtiğimiz yıl kullanıcı sayısını daha da artıran Tinder, yeni özelliklerle birlikte popülerliğini korumaya çalışacak.