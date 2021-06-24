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    Tinder, video yükleme özelliğine kavuşuyor

    Arkadaşlık uygulaması Tinder'a eklenecek yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık profillerine video ekleyebilecek. İşte Tinder'a gelecek yenilikler...
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:04
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    Tinder, video yükleme özelliğine kavuşuyor

    Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, çok yakında yeni özelliklerine kavuşacak.

    Tinder'ın CEO'su Jim Lanzone, uygulamada kullanıcıların profillerine bundan böyle video da yükleyebileceklerini açıkladı.

    Lanzone, "İnsanlar, eşleşmek ve buluşmak istediklerine karar vermeden önce sanal olarak birini tanımaya daha fazla zaman ayırmak istiyor." ifadelerini kullandı.

    tinder

    EŞLEŞMEDEN KONUŞMA MÜMKÜN OLACAK

    Öte yandan, video özelliğiyle birlikte 'Hot Takes' adında yeni bir özellik daha geliştiriliyor.

    Kullanıcıların eşlemeden konuşmalarını sağlayan bu özellik, kısa süreli oyunlar oynanmasına da imkan tanıyor. Tinder, bu özelliğin sosyalleşmek için kullanılabileceğini ifade ediyor.

    hot takes

    Tinder geliştiricilerinin bahsettiği son yeni özellik ise "Keşfet" sayfası oldu. Kullanıcılar bu sayfada, kendi profilleriyle ilgili hesapları görebilecek ve bu hesaplarla doğrudan eşleşebilecek.

    Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sayesinde geçtiğimiz yıl kullanıcı sayısını daha da artıran Tinder, yeni özelliklerle birlikte popülerliğini korumaya çalışacak.

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