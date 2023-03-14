Togg ön sipariş nasıl verilir? Trumore indirme linkleri Togg ön sipariş için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un C segmenti SUV araçları, Trumore uygulaması üzerinden sipariş toplayacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Peki TOGG Trumore uygulamasından ön sipariş nasıl verilir? Gelin bu sorunun cevabına ve uygulamanın detaylarına yakından bakalım.

Trumore uygulaması nedir

Doğuştan elektrikli Togg'un ekosisteminin yapı taşlarından biri olan Trumore, geçtiğimiz haftalarda mobil mağazalarda yayınlanmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Togg, dijital dünyaya iddialı girdi. Trumore mobil uygulamasıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuluyor.

Uygulamada Togg, tüm yönleriyle tanıtılıyor. Teknik özelliklerinden renk seçeneklerine kadar Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.

Togg ön sipariş nasıl verilir

Togg ön sipariş süreci, resmi internet sitesi veya Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlayacak.

Ön sipariş süreci sona erince 2023 yılı için Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananlar ve hak sahipleri arasından teslimat önceliği için bir çekiliş yapılacak.

Çekiliş sonuçlarının ardından Togg C-SUV’lar sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. İlk teslimatların mart ayı sonunda yapılması bekleniyor.

Öncelikle aşağıdaki bağlantılardan veya mobil mağazalardan Trumore uygulamasını indirin ve hesap oluşturun, ardından uygulamaya giriş yapın.

Trumore - Google Play

Trumore - App Store

Şu anda Togg T10X henüz ön siparişe açılmadığından ön sipariş verilemiyor. Ancak 16-27 Mart tarihleri arasında hem Trumore uygulamasında, hem de Togg web sitesinde ön sipariş kısmı aktif olacak.