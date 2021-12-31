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- Toplam değeri 295 TL olan üç Tomb Raider oyunu, Epic Games'te ücretsiz oldu
Toplam değeri 295 TL olan üç Tomb Raider oyunu, Epic Games'te ücretsiz oldu
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 11:46
- Güncelleme : 31.12.2021 - 11:50
Son zamanlarda Steam'in en büyük rakibi olarak görülen ve popülerliğini her geçen gün artıran Epic Games, her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.
Yılbaşı kampanyasıyla adeta kendini aşan Epic, artık neredeyse iki günde bir ücretsiz oyun dağıtmaya başladı.
TOMB RAIDER ÜÇLEMESİ ÜCRETSİZ OLDU
Oyuncular, Tomb Raider Trilogy'nin üç oyununu 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilecek.
Bu oyunlar; Tomb Raider Game of the Year Edition, Shadow of the Tomb Raider ve Rise of the Tomb Raider olarak göze çarpıyor.
EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR
Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.
Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.
Ücretsiz yazan Tomb Rider oyunlarına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.
TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7
- İşlemci: Çift çekirdekli AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz, Intel Core2 Duo 1.86 Ghz
- RAM: 1 GB
- Depolama: 12 GB
- Ekran Kartı: 512 MB Video RAM’li Direct X9 ekran kartı, AMD Radeon HD 2600 XT. NVIDIA 8600
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7/8
- İşlemci: Dört çekirdekli AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750
- RAM: 4GB
- Depolama: 12 GB
- Ekran Kartı: 1 GB Video RAM’li DirectX II ekran kartı, AMD Radeon HD 5820, NVIDIA GTX 480
RISE OF THE TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD eş değeri
- RAM: 6 GB
- Depolama: 25 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770K
- RAM: 8 GB
- Depolama: 25 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 950 1920x1080
SHADOW OF THE TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-3220 veya AMD eş değeri
- RAM: 8 GB
- Depolama: 40 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD7770
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-4770K, 3.49 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
- RAM: 16 GB
- Depolama: 40 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480, 8 GB