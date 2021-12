Toplam değeri 295 TL olan üç Tomb Raider oyunu, Epic Games'te ücretsiz oldu

Toplam değeri 295 TL olan Tomb Raider Trilogy, 6 Ocak 2022 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Son zamanlarda Steam'in en büyük rakibi olarak görülen ve popülerliğini her geçen gün artıran Epic Games, her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

Yılbaşı kampanyasıyla adeta kendini aşan Epic, artık neredeyse iki günde bir ücretsiz oyun dağıtmaya başladı.

TOMB RAIDER ÜÇLEMESİ ÜCRETSİZ OLDU

Oyuncular, Tomb Raider Trilogy'nin üç oyununu 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilecek.

Bu oyunlar; Tomb Raider Game of the Year Edition, Shadow of the Tomb Raider ve Rise of the Tomb Raider olarak göze çarpıyor.

EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Ücretsiz yazan Tomb Rider oyunlarına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.





TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7

Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 İşlemci: Çift çekirdekli AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz, Intel Core2 Duo 1.86 Ghz

Çift çekirdekli AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz, Intel Core2 Duo 1.86 Ghz RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 512 MB Video RAM’li Direct X9 ekran kartı, AMD Radeon HD 2600 XT. NVIDIA 8600

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7/8

Windows Vista, Windows 7/8 İşlemci: Dört çekirdekli AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750

Dört çekirdekli AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750 RAM: 4GB

4GB Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 1 GB Video RAM’li DirectX II ekran kartı, AMD Radeon HD 5820, NVIDIA GTX 480

RISE OF THE TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD eş değeri

Intel Core i3-2100 veya AMD eş değeri RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-3770K RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 25 GB

25 GB Ekran Kartı: NVIDIA 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 950 1920x1080

SHADOW OF THE TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-3220 veya AMD eş değeri

Intel Core i3-3220 veya AMD eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 40 GB

40 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD7770

Minimum: