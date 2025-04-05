Trump etkisi: iPhone fiyatları neredeyse iki katına çıkacak

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor.

Bu durumun en büyük etkilerinden biri ise iPhone fiyatları üzerinde olacak. Analistlere göre, yeni tarifeler nedeniyle iPhone fiyatları neredeyse iki katına çıkabilir.

YENİ TARİFE ORANLARI VE ETKİLERİ

Çin'den ABD'ye yapılan ithalata uygulanan yüzde 54'lük gümrük vergisi, Apple'ı kritik bir karar almaya zorluyor.

Şirket ya artan maliyeti kendi karşılayarak kâr marjını düşürecek ya da bu artışı tüketiciye yansıtarak iPhone fiyatlarını rekor seviyelere çıkaracak.

Rosenblatt Securities analistleri, Trump'ın "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı bu yeni düzenlemenin iPhone fiyatlarını yüzde 43 oranında artıracağını öngörüyor. Tahminlere göre, bu oran en düşük yüzde 17 seviyesinde olacak.

MODELLERE GÖRE FİYAT ARTIŞI TAHMİNLERİ

iPhone 16: Mevcut 799 dolarlık başlangıç fiyatının 1.142 dolara yükselmesi bekleniyor.

iPhone 16 Pro Max: 1TB depolama alanına sahip modelin fiyatı, 1.599 dolardan 2 bin 300 dolara kadar çıkabilir.

TÜRKİYE'DEKİ ZAM SENARYOLARI

Türkiye'de iPhone'un ABD satış fiyatının üzerine yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ekleniyor.

Bunun yanında kurda oynaklık yaşandığı dönemlerde de ABD'ye göre ek zamlar gelebiliyor. Şirket, henüz birkaç gün önce ülkemizdeki tüm ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı.

Tüm bunlar hesaba katıldığında ABD'de yüzde 17 zam yapıldığı senaryoda en pahalı iPhone olan 1 TB iPhone 16 Max'in fiyatı 131 bin 999 liradan 154 bin 437 liraya çıkacak.

Eğer yüzde 43 zam senaryosu gerçekleşirse, söz konusu modelin Türkiye satış fiyatı 188 bin 758 liraya çıkacak.

EN UCUZ iPHONE 71 BİN 499 TL OLABİLİR

Şu anda en ucuz olan iPhone 16e ise 49 bin 999 liradan satılıyor. ABD'deki yüzde 17 zamda telefonun fiyatı 58 bin 499 liraya çıkacak. Apple yüzde 43'lük maliyet artışını tamamen tüketiciye yansıtırsa en ucuz iPhone 71 bin 499 lira olacak.

Analistlerin bu öngörüsü, piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Apple hisseleri, bu durumun yansıması olarak yüzde 9,42 oranında düşüş yaşadı.

Hisselerdeki bu düşüş, yatırımcıların iPhone fiyatlarındaki olası artıştan duyduğu endişeyi gösteriyor.

Bazı analistler, Apple'ın bu kadar yüksek bir fiyat artışına gitmesinin zor olduğunu belirtirken, diğerleri ise tarifelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak fiyatların yükseleceğini savunuyor.