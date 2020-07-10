Trump, Huawei yasağı düzenlemesini bu hafta bitirecek

Trump yönetimi; ABD hükümetinin Huawei'nin de dahil olduğu beş Çinli şirketten mal ve hizmet almasını engellemek adına, bu hafta düzenlemelere son halini vermeyi planlıyor.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

2019'da çıkarılan yasa ile desteklenen bu karar, ABD hükümetine mal ve hizmet sunan şirketler için kapsamlı etkilere yol açabilir.

Artık bu şirketlerin; Huawei, Dahua ve Hikvision gibi Çinli şirketlere ait ürünleri kullanmadıklarını belgelemeleri gerekecek. Dahua ve Hikvision dünyanın en fazla güvenlik teçhizatı ve kamerası satan şirketleri arasında bulunuyor.

Trump yönetimi; ABD hükümetinin Huawei'nin de dahil olduğu beş Çinli şirketten mal ve hizmet almasını engellemek adına, bu hafta içinde son düzenlemelerini yapacak.

ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın Huawei akıllı telefonlar için de geçerli olacağını bildirdi.

ABD Federal Satınalma Düzenlemesi Konseyi'nin kararı, 13 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.