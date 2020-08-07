Trump, TikTok'u yasaklayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararnameye imza attı.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla bir süredir TiKTok'u yasaklamak için planlar yapan ABD Başkanı Donald Trump, şirketin ABD'deki haklarını satın almak için Microsoft'u görevlendirmişti.

Trump; 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

Her iki uygulama için ayrı ayrı yayınlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

45 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin, 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.