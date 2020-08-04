Trump: TikTok'un satışından hükümete pay verilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması durumunda Hazine Bakanlığı'na pay verilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'u ülke genelinde yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Ardından Microsoft, Trump ile görüştüğünü ve TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın almak için görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

TRUMP: "TIKTOK'UN SATIŞINDAN PAYI HAK ETTİK"

Donald Trump, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığı'na pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehdidini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." ifadelerini kullandı.

Microsoft, şimdilik TikTok'un yalnızca ABD'deki haklarını satın almak için girişimde bulundu. Ancak şirket, gelecekte TikTok'un Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya haklarını da satın almak istiyor.

Microsoft ile TikTok arasındaki görüşmelerin hangi düzeyde olduğu ve ne kadarlık bir ücret ödeneceği şu an için bilinmiyor.