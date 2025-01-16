TSMC, Samsung'un Exynos işlemci üretme isteğini reddetti

Haber Merkezi

Samsung Foundry, 3nm üretim sürecinde yaşadığı verimlilik sorunları nedeniyle Exynos işlemcilerini TSMC'ye ürettirmek istedi. Ancak, TSMC bu teklifi reddettiğini duyurdu.

TSMC'NİN REDDETME NEDENİ

TSMC, Samsung'un teklifini neden reddettiği konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, TSMC'nin ticari sırlarını korumak ve rekabet avantajını kaybetmemek için bu kararı aldığı tahmin ediliyor.

GALAXY S25 SERİSİNDE SNAPDRAGON

Samsung, Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 yerine Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacak. Bu durum, Samsung'un Galaxy S25 serisinin fiyatını artırmasına neden olabilir.

EXYNOS 2500, GALAXY Z SERİSİNDE

Samsung, Exynos 2500 işlemcisini Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip FE gibi katlanabilir telefonlarda kullanmayı planlıyor.

Samsung Foundry, 2nm ve 1.4nm çipler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, gelecekte Exynos işlemcilerini kendi tesislerinde üretmeyi hedefliyor.