TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin 2023 sonunda yerli ve milli roket ile Ay'a ulaşacağını belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, bu yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Bu hedefler arasında yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma planları da var.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray'da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampına katıldı ve Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 120 genç ile bir araya geldi.

Serdar Hüseyin Yıldırım: 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız - VİDEO





Kapmta çeşitli açıklamalar yapan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Testleri devam ediyor. Sinop'ta çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hibrid roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor.

"HEDEF 2023"

Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. Gözlem evimiz bu sene sonunda açılacak. Birçok hedefimiz var. Paralel olarak hepsini yürütüyoruz. İnşallah 2023'te artık sonuçlarını almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz.

"AY'A ULAŞACAĞIZ"

Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var, onu da söylemem lazım. 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Hatta bu öyle bir dünya çapında bir olay olacak.

"BİZDEN BAŞKA MİLLET YOK"

Bizim şartlarımızda yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok. Bunu çok rahat söyleyebilirim.

"KISA SÜREDE BAŞARACAĞIZ"

Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye'de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık, bir program stratejisi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı milli uzay programı doğrultusunda yürüyoruz.”