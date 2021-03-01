TÜBİTAK, Türkiye’de görülen göktaşıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi; Ankara ve Trabzon gibi şehirlerden görülen meteorla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor, geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.

Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, resmi Twitter hesabından Türkiye semalarında görülen göktaşı ile ilgili merak edilen birkaç soruyu yanıtladı.

"METEOR YAĞMURUNUN BİR SONUCU"

Türkiye'den gözlemlenen göktaşının 15 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid meteor yağmurlarının bir sonucu olabileceği belirtilen açıklamada, maksimum meteorun 25 Şubat gecesi görülebileceği bilgisi paylaşıldı.

Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz'de de görüldü-Video

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin meteorla ilgili yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"Görüntülenen gök cismi, geçişleri 15 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olabilir. Bu göktaşı akıntısı, maksimum sayıya 25 Şubat'ta ulaşmaktadır. Dün gece karşılaştığımız gibi çok parlak olanlara ise 'ateş topu' denir.

"ZARAR VERME İHTİMALİ YOK"

"Gökyüzünde çıkış noktası Aslan Takımyıldızı'na rastlayan bu meteor duşunun kaynağının 1999RD32 asteroidi olabileceği düşünülmekte olup meteor hızları 23 km/s'ye kadar çıkabilmektedir. Bu tür meteor akıntılarının yeryüzündeki canlılara zarar verme ihtimali bulunmamaktadır."

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu meteor yağmuru 10 Mart'a kadar devam edecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla meteor görebiliriz.

Son olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2021 Gök Olayları Yıllığı'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.