Tüketici Elektroniği Fuarı'na aşı olmayanlar alınmayacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, gelecek yıl yeniden yüz yüze gerçekleştirilecek. Ancak bu büyük organizasyona, aşı olmayanlar giremeyecek.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşti. Birçok markanın sahne aldığı fuarda, oldukça ilginç yeni teknolojiler karşımıza çıktı.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, yeni koronavirüs önlemleri hayata geçirilecek.

AŞI OLMAYAN ALINMAYACAK

Dev markaların sahne alacağı organizasyona, aşı olmayanlar giremeyecek. Tüketici Elektroniği Birliği (CTA), virüsü daha önce taşıyıp antikor üretmiş kişilerin test sonucuna göre etkinliğe alınmasını da değerlendiriyor.





Hangi aşıların geçerli olacağı gibi birçok ayrıntının, etkinliğe yakın zamanlarda yetkililer tarafından paylaşılması bekleniyor.

CES 2022, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle iki yıldır internet üzerinden yapılan ve bu yıl yüz yüze yapılması planlanan etkinliğie, binden fazla şirketin katılması bekleniyor.