Tüketici Hakem Heyeti'ne nasıl başvuru yapılır: 5 adımda kolay başvuru

Çeşitli kurumlarla yaşadığınız uyuşmazlıklarda, yerinizden kalkmadan e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne nasıl başvuru yapabileceğinizi anlattık.

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir.

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr​) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Bu videomuzda, 5 kolay adımda e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne nasıl başvuru yapabileceğinizi anlattık.

"Tüketici Hakem Heyeti nedir, nasıl başvurulur, parasal başvuru sınırları nelerdir, başvuru ne zaman sonuçlanır, karar uygulanmazsa ne olur, karara itiraz edilebilir mi ve başvuru ücretli mi" gibi soruların tümüne yanıt verdiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

