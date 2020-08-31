Tüketiciler en çok internet servis sağlayıcılarını şikayet etti

Tüketiciler en çok internet servis sağlayıcılarını şikayet etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ocak-mart döneminde gelen şikayetlerin yarısından fazlası, internet servis sağlayıcılarına yönelik gerçekleşti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin şikayet verilerini açıkladı.

Kuruma yılın birinci çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azalarak 46 bin 734'e geriledi. Geçen yıl ocak-mart döneminde kuruma 52 bin 245 şikayet ulaşmıştı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI OLDU

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla şikayet, yüzde 50,5 ile internet servis sağlayıcılarına yönelik yapıldı.

Şikayetlerin 23 bin 623'ü internet servis sağlayıcıları, 18 bin 787'si mobil, 2 bin 164'ü sabit telefon, 1943'ü uydu platformu, 217'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.

MOBİLDE FATURA ŞİKAYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde, mobil iletişim sektöründe en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti.

Yılın birinci çeyreği itibarıyla bu sektöre ilişkin toplam şikayetlerin yüzde 35,2'sini faturalar oluşturdu.

İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 57,3 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.

Uydu platformu hizmetinde ise abonelik işlemlerine ilişkin şikayetler öne çıktı. Bu konudaki başvurular, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 27,5'ini oluşturdu.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin ulaşırken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 63,4'ü buldu.