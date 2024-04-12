TULGAR testlere başladı: Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak F-16 platformunda test edilmeye başlanan TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS), Milli savaş uçağı KAAN'da aktif olarak katkı sağlayacak.

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Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde önemli bir mesafe kat etti.

Özellikle teknoloji ve savunma sanayi alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin kendi savunma ihtiyaçlarını karşılama ve dış pazarlarda rekabet edebilme kapasitesini artırdı.

Bu sayede Türkiye, savunma sanayiindeki yerli ve milli ürünlerle stratejik bir bağımsızlık sağlama yolunda önemli adımlar atmış oldu.

TULGAR'ın uçuşlu testleri başladı: KAAN için kullanılacak

Yerli savunma sanayide önemli bir gelişme daha yaşandı.



Milli ve yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri olan TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi’nin uçuşlu testleri başladı.

Milli savaş uçağı KAAN için geliştirilen TULGAR’ın testlerine, bir süre daha F-16 platformunda devam edilecek.

Sistem sayesinde pilotun uçuş performansı artıyor

Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS), askeri havacılıkta pilotların kasklarına entegre edilmiş bir gösterge sistemi olarak biliniyor.

Bu sistem, pilotun uçuş sırasında ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan kaskın vizörüne yansıtarak durumsal farkındalığını arttırıyor ve uçuş performansını iyileştiriyor.

F-35'teki muadili 400 bin dolar

Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Lightning II’de, ABD-İsrail üretimi bir HMDS kullanılıyor.

Bahsi geçen CEVS (Collins Elbit Vision Systems) F-35 GEN III HMDS’nin birim fiyatının, 400 bin doların üzerinde olduğu biliniyor.

Angajman sırasında da kullanılıyor

HMDS’nin sağladığı bilgiler arasında hava hedeflerinin pozisyonu, hızı ve mesafesi, yere ilişkin bilgiler, dost uçakların konumu, hedeflerle ilgili sistem durumu gibi veriler bulunabilir.

Bu sisteme ayrıca gece görüş yeteneklerini artırmak için termal görüntüleme ve diğer ileri teknolojileri de entegre edebilir.

HMDS, modern savaş uçaklarında ve helikopterlerinde sıklıkla kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, pilotların dikkatlerini uçuşa odaklanmalarını sağlayarak, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur ve operasyonel avantajlar sağlar.

İşte TULGAR'ın özellikleri