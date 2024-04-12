TULGAR testlere başladı: Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde önemli bir mesafe kat etti.
Özellikle teknoloji ve savunma sanayi alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin kendi savunma ihtiyaçlarını karşılama ve dış pazarlarda rekabet edebilme kapasitesini artırdı.
Bu sayede Türkiye, savunma sanayiindeki yerli ve milli ürünlerle stratejik bir bağımsızlık sağlama yolunda önemli adımlar atmış oldu.
TULGAR'ın uçuşlu testleri başladı: KAAN için kullanılacak
Yerli savunma sanayide önemli bir gelişme daha yaşandı.
Milli ve yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri olan TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi’nin uçuşlu testleri başladı.
Milli savaş uçağı KAAN için geliştirilen TULGAR’ın testlerine, bir süre daha F-16 platformunda devam edilecek.
Sistem sayesinde pilotun uçuş performansı artıyor
Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS), askeri havacılıkta pilotların kasklarına entegre edilmiş bir gösterge sistemi olarak biliniyor.
Bu sistem, pilotun uçuş sırasında ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan kaskın vizörüne yansıtarak durumsal farkındalığını arttırıyor ve uçuş performansını iyileştiriyor.
F-35'teki muadili 400 bin dolar
Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Lightning II’de, ABD-İsrail üretimi bir HMDS kullanılıyor.
Bahsi geçen CEVS (Collins Elbit Vision Systems) F-35 GEN III HMDS’nin birim fiyatının, 400 bin doların üzerinde olduğu biliniyor.
Angajman sırasında da kullanılıyor
HMDS’nin sağladığı bilgiler arasında hava hedeflerinin pozisyonu, hızı ve mesafesi, yere ilişkin bilgiler, dost uçakların konumu, hedeflerle ilgili sistem durumu gibi veriler bulunabilir.
Bu sisteme ayrıca gece görüş yeteneklerini artırmak için termal görüntüleme ve diğer ileri teknolojileri de entegre edebilir.
HMDS, modern savaş uçaklarında ve helikopterlerinde sıklıkla kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, pilotların dikkatlerini uçuşa odaklanmalarını sağlayarak, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur ve operasyonel avantajlar sağlar.
İşte TULGAR'ın özellikleri
Genel Özellikler
- Hafif kask birimi
- Renkli ekran
- Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
- Sayısal gece görüş
- Hibrit kafa takip sistemi
- Aktif gürültü önleme
- Gözlük ile kullanıma uygunluk
- 3D ses uyumluluğu
- 40°(Y)-32°(D) görüş alanı
Arayüzler
- ARINC-818-2 Video Arayüzü ,
- Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
- Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
- Ayrık I/O Arayüzü
- MIL-STD-1553 Arayüzü
Fiziksel Özellikler
- Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
- Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg
Teknik Özellikler
- Güç Girişi : 28 VDC (Nominal)
- Güç Tüketimi : 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)
Çevre Koşulları
- Çalışma Sıcaklığı (EB) :-40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) : -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
- Depolama Sıcaklığı (EB) :-55°C / +95°C Kalifikasyonlar
- MIL-STD-810G W/Change 1
- MIL-STD-461G
- MIL-STD-1472G
- DO-254
- DO-178C
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