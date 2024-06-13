Tüm evler dev bataryalara dönüşüyor: Elektriği depolayan beton geliştirildi Araştırmacılar, elektriği depolayan yeni bir betonla tüm evleri pillere dönüştürebileceklerini iddia ediyor.

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MIT araştırmacıları; su, çimento ve araba lastiği üretiminde kullanılan iletken bir malzeme olan karbon siyahı karışımını kullanarak enerji depolayabilen yeni bir beton türü geliştirdi.

Bu beton, süperkapasitör olarak işlev görerek, yenilenebilir enerjinin depolanmasında önemli bir sorun olan enerji depolama problemini çözebilir.

Yeni malzeme, yolların elektrikli araçları kablosuz şarj edebilmesini veya binaların enerji depolayan duvarlara sahip olmasını sağlayabilir.

Ancak, bu teknoloji henüz başlangıç aşamasında ve büyük ölçeklerde uygulanabilirliği için bazı zorluklar var.

Kapasite şimdilik yetersiz

Geliştirilen süper kapasitörler, şimdilik yalnızca 10 watt'lık bir LED'i 30 saat boyunca çalıştırmaya yetecek kadar enerji depolayabiliyor.

Süper kapasitörler, aynı zamanda çok hızlı deşarj olma eğiliminde olduklarından ve lityum iyon muadillerine göre çok daha az enerji yoğunluğuna sahip olduklarından, ekibin hâlâ üstesinden gelmesi gereken pek çok engel var.

Bununla birlikte araştırmacılar, ölçeği büyütüldüğünde bu tür malzemenin "bir konutun günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini" iddia ediyor. Ekip, halihazırda bunu yapabilecek dev bir beton inşa etmeyi planlıyor.