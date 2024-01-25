Türk astronot Alper Gezeravcı'dan uzayda yemek paylaşımı Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Yüzyılı, birçok ilkle birlikte başladı.

Bunlardan biri de göğsümüzü kabartan, yıllardır hayalini kurduğumuz, komedilerini yaptığımız uzay yolculuğu.

Aldığı eğitimlerle Türkiye'nin ilk astronot adayı olan pilot albay Alper Gezeravcı, 19 Ocak gecesi SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen Axiom Mission 3 mürettebatında yer alarak uzaya çıkan ilk Türk oldu.

Uzayda geçireceği 14 gün boyunca 13 bilimsel deney yapacak olan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda günün nasıl geçtiğine dair kareler paylaşmaya devam ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek ilk yemek

Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 Komutanı Michael Lopez-Alegria ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilmiş görüntüleri, sosyal medya hesabından "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi" iafadeleriyle paylaştı.

Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz." notuyla paylaştı.

Bakan Kacır: "Afiyet olsun"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.