Türk mühendis adayları, geliştirdikleri roketle ABD'de yarışmaya katılacak 16 ülkeden 154 rakibe karşı boy gösterecek mühendisler, "Bu roketin uçmaması için herhangi bir sebep yok" dedi. Takım kaptanı Gümüş, Türk bayrağını gururla temsil edeceklerini söyledi.

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AA

Genç Türk mühendis adayları, hünerlerini ABD'de düzenlenecek yarışmada sergileyecek.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Eternal Roket Takımı, geliştirdikleri roketle müsabakaya katılacak.

Öğrenciler, uzay teknolojilerindeki en önemli organizasyonlardan kabul edilen ABD'deki Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) boy gösterecek.

Takımın 7 üyesi, 17-22 Haziran tarihlerinde New Mexico eyaletinde düzenlenecek yarışmaya yönelik çalışmalarını üniversitenin tahsis ettiği atölyede sürdürüyor.

16 ülkeden 154 rakibe karşı yarışacaklar

Önde gelen teknoloji şirketlerinin sponsor olduğu organizasyonda GTÜ roket takımı, 16 ülkeden 154 rakip takıma karşı zirvede yer almak için mücadele edecek.

Ekip, diğer üniversitelerden katılımcılarla fikir alışverişinde bulunarak roket teknolojisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak istiyor.

"Hepsini kendimiz üretiyoruz"

Takım kaptanı Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Cemal Gümüş, roketlerinin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi.

Roketin yazılımını da tasarımını da kendilerinin yaptığını aktaran Gümüş, şöyle dedi:

Dışarıdan herhangi bir satın alma bulunmuyor. Bu atölyede hepsini kendimiz üretiyoruz.

"İlk roketimiz değil, son roketimiz de olmayacak"

Gümüş, tasarladıkları roket üzerinde uzun uğraşlar verdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

Roketimiz 275 santimetre uzunluğunda 10 bin fite yükselebilen bir motor ile ateşlenecektir. Kanatçıklarımız ve paraşütlerimiz hazır. Şu anda bu roketin uçmaması için herhangi bir sebep yok.



Üzerinde uzun uğraşlar sonucunda bu konuma getirdik ama bu bizim ilk roketimiz değil, son roketimiz de olmayacak.



Birçok roket yaptık, ateşlediklerimiz de oldu. Aksaray'da ROKETSAN tesislerinde 2 roket ateşledik test olarak. Bu sene de IREC yarışmasında roket kategorisinde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.

Türk bayrağını gururla temsil edecekler

Uluslararası bir organizasyonda yer almanın kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Gümüş, gururla Türk bayrağını temsil edeceklerini vurguladı.

"Kendimizi Amerika'da en üst seviyedekilere göstereceğiz"

Gümüş, roket testlerinde yarışmanın istediği standartları sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Umuyorum başarı elde edeceğiz. Rokette en önemli şey roketin uçuştan sonra kurtulmasıdır. Bunu dünya üzerinde yapabilen çok az takım var. Bu roketi daha önceki testlerimizde de uçurduk ve başarıyla kurtardık.



Kendimizi Amerika'da da en üst seviyedekilere göstereceğiz ve bayrağımızı umarım en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Sürekli kendilerini geliştirme arzusundalar

Mühendislik becerilerini geliştirdiklerini aktaran Gümüş, diğer okullarla rekabet halinde olmak ve sürekli kendilerini geliştirme arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)