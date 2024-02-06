Türk savunma sanayii Riyad'da öne çıktı Türk savunma sanayii, Riyad'daki WDS fuarında 63 firma ile öne çıkarken Suudi Arabistan'daki etkinlik, Türkiye'nin savunma sektöründeki öncü firmalarının işbirliği ve anlaşmalar açısından önemli bir platform olarak görülüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) bildirdiğine göre, Riyad'da düzenlenen WDS fuarı, dün itibariyle başladı.

Türkiye'yi 63 firma temsil ediyor

Fuarda Türk savunma sanayisini 63 farklı firma temsil ediyor.

Dünya genelinden üst düzey resmi delegasyonların iştirak ettiği bu fuar, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en güncel teknolojilerin sergilendiği bir platform olarak öne çıktı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamasına göre, fuar kapsamında Türk firmaları ve SSB olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çabaladıklarını belirtti.

Görgün, "Sadece SSB ya da sadece burada yer alan büyük firmalarımız, entegratör firmalarımız, alt yüklenicilerimiz değil, tüm savunma sanayimizi temsil edecek şekilde burada yer aldığımızı değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

En geniş alan Türk firmalarında

Görgün, Türkiye'nin WDS'ye 63 firmayla en çok katılım sağlayan ikinci ülke olduğunu ve toplam alanın yüzde 15'ini Türk firmalarının doldurduğunu bildirdi.

Fuarda en geniş alanı kullanan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Görgün, fuarın dışında da gün içinde çeşitli toplantılar gerçekleştirerek şirketlerin "iyi niyet anlaşmaları" yaptıklarını ve geleceğe yönelik planlamalar oluşturduklarını aktardı. Görgün, şunları kaydetti:

"Olumlu sonuçlarını ilerleyen zamanlarda daha da çok göreceğiz"

"Hemen hemen her firmamızın irili ufaklı, geleceğe yönelik uzun süreli çalışmaları içeren birçok anlaşması var ve fuar boyunca da bunlar planlandı ve devam edecek. Biz de burada muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içinde olduğumuz ülkelerin yöneticileriyle bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Stantlara baktığımız zaman şirketlerimiz kullandıkları alt sistemleri veya faydalı yükleri veya mühimmatları kendi ürünlerinde de sergiliyorlar. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Biz bunların olumlu sonuçlarını ilerleyen zamanlarda daha da çok göreceğiz diye umut ediyorum."

Fuar, savunma sektöründe ağ oluşturma, ortaklık kurma, bilgi paylaşımı yapma, yenilikleri ve yetenekleri keşfetme konularında önemli bir platform sunuyor.

Fuar, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)