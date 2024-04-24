Türk savunma sanayisinden ABD'de "robot çıkarması" Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözetleme ve bomba imha robotları, ABD'nin San Diego kentinde düzenlenen XPONENTIA 2024 fuarında tanıtıldı.

AA & Ensonhaber

Elektroland Defence, Türkiye'nin ilk bomba imha robotu tasarlayıp üreterek bu alandaki dışa bağımlılığı sona erdiren bir firma olarak öne çıkıyor. San Diego Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarında, Atılabilir Mini Keşif Gözetleme Robotu ACROB ve TMR-I Khan Bomba İmha Robotu'nu sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet birimlerinde kullanılıyor

ACROB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde etkin bir şekilde görev yapıyor ve Elektroland Defence'in en fazla ihracat geliri sağlayan ürünü konumunda. ACROB, çeşitli ülke orduları tarafından da tercih ediliyor.

TMR-I Khan Bomba İmha Robotu ise ihracat odaklı olarak konumlandırılmış bir ürün. Türk güvenlik birimleri için özel olarak tasarlanan KHAN versiyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet birimlerinde başarıyla kullanılıyor.

Fuarda ayrıca Elektroland Defence'in diğer bomba imha robotları olan İnsansız Kara Aracı BOĞAÇ ve HANÇER de katalog üzerinden tanıtılıyor.

Yeni insansız kara aracı: BOZKURT

Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fuardaki ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını, yeni ihracat başarılarına imza atmak için çalıştıklarını ifade etti.

Envanterdeki araçlarının uzun süredir başarıyla görev yaptığına işaret eden Uğur, şu bilgileri verdi:

Bunların yanında Orta Sınıf İnsansız Kara Aracımız Hançer'i de Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. HANÇER şu anda kullanılıyor. Bir diğer Orta Sınıf İnsansız Kara Aracımız ki henüz envantere girmediği halde efsane oldu; Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesini imzaladık. Yakında BOĞAÇ'ı da teslim edeceğiz. Bu ürünleri güvenlik güçlerimizin geri beslemeleri ışığında, onların ihtiyaçları doğrultusunda, onlarla birlikte geliştiriyoruz. Yeni bir insansız kara aracı tasarımımız var, BOZKURT. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri barındıracak bünyesinde. Türk güvenlik birimlerine bu ürünleri teslim ettikçe tıpkı İHA'ların konsepti değiştirdiği gibi harekat/muharebe konseptleri de değişecektir.

"En büyük referansımız Türk Silahlı Kuvvetleri"

İhracatta da iddialı olduklarını ve çok sayıda dost/müttefik ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Uğur, şunları kaydetti: