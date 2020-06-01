Türk şirketi Peak, 1.8 milyar dolara Zynga'ya satıldı

Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı.

Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında oldukça popüler hale gelen Türk şirketi Peak Games, geçtiğimiz yıl 41 farklı televizyon kanalına eş zamanlı reklam vererek adından bir hayli söz ettirmişti.

PEAK, 1.8 MİLYAR DOLARA ZYNGA'YA SATILDI

2017’de Peak Games’in iki departmanını satın alan ABD'li Zynga, yeni yapılan anlaşmayla şirketin tamamını 1.8 milyar dolara bünyesine kattı.

ABD merkezli oyun devi Zynga, 2 sene önce yine bir başka Türk oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı.

"TÜM TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar." dedi.

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, "Peak’e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor.

Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ PEAK OLDU

Türkiye tarihinde daha önce 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan başka bir şirket olmamıştı. Zynga, yapılan anlaşma gereği 900 milyon dolar nakit, 900 milyon değerinde de hisse verecek.

Bu satışla birlikte Peak Games, 2018'de Alibaba tarafından 728 milyon dolara satın alınan Trendyol'u geride bırakarak Türkiye'nin en değerli işlem gören şirketi oldu.



Söz konusu satın alma işlemi sonrasında şirketin merkezi İstanbul'da kalmaya devam edecek ve yönetim kadrosu değişmeyecek.